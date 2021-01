AMLO reprocha a Twitter, Facebook e Instagram censura a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó la presunta censura que sufrió el mandatario estadounidense Donald Trump en redes sociales, tras los disturbios ocurridos ayer en el Capitolio.

Redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram tomaron la iniciativa casi inédita al decidir en las últimas horas bloquear las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos tras el asalto al Capitolio en la ciudad de Washington.

Ello se produjo después de que Trump publicará un video dirigido a sus seguidores que participaron en el asalto el Capitolio.

“No me gusta la censura, no me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o Facebook, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades”, destacó.

“Una de las cosas más importantes de los últimos tiempos, que fue una revolución, fue precisamente al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente, sin censura, se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta, no puede haber retrocesos, ¿cómo se va a censurar a alguien?”, externó el presidente AMLO.

López Obrador destacó que las redes sociales no pueden actuar como a Inquisición, y que incluso es un asunto que trasciende al Estado

“Te castigo como yo juez, como a Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial, dónde está incluso la norma, dónde está la legislación, dónde está reglamentado, esto es un asunto de Estado, no es un asunto de las empresas”, externó.

Si se censuran las redes sociales, qué va a quedar (…) Si ahí empieza a ver censura, es motivo de preocupación”, aseveró el mandatario.

Ayer, La Verdad Noticias dio a conocer los disturbios en la capital estadounidense, tras no reconocer Trump su derrota ante Joe Biden.

