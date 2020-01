AMLO reiteró la prohibición del cobro de cuotas en el sector salud

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hizo un atento llamado a todos los directos de los centros de salud: No puede condicionar los medicamentos ni tampoco el material de curación o de limpieza por el cobro de cuotas, ya que hay presupuesto suficiente y de realizar estos coros, estarían violando la ley.

SECTOR SALUD

AMLO recordó que el presupuesto para este 2020 tuvo un aumento de 40 mil millones de pesos, por lo que reiteró que no debe existir el cobro de cuotas con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

El presidente de México, indicó que eso es lo que dicta la ley, y la ley señala que no se puede hacer el cobro de cuotas, pues hay resistencias y no es generalizado, “ya no va a haber ese manejo indiscrecional de recursos”.

Esta situación cambió desde que el tabasqueño llegó a la presidencia, pues añadió que no es un privilegio, sino un derecho que tienen todos los ciudadanos en el Sector Salud.

“Si un director de un hospital argumenta, esgrime, que no va a tener medicina o para limpieza, si no hay cuotas de recuperación ¡que lo diga!”, dijo amlo.

Pues no debe hacer falta ni para medicina, ni mucho menos para material de curación ni limpieza.

“Se incrementó 40 mil millones de pesos, tenemos que trabajar para que se mejore la situación”.

Hizo énfasis al decir que los malos servicios médicos no son por falta de presupuesto, sino por corrupción.

“Si se puede, si administramos bien y evitamos la corrupción”, comentó AMLO.

Aunque el tabasqueño, reconoció que se ha hecho falta cierta información por parte del gobierno federal, pero manifestó su intención de hacer lo correcto.

Te podría interesar: AMLO: serán el maíz y el frijol los que combatirán la obesidad, no los impuestos

“Queremos que se conozca, dar más información para que no falten las medicionas, que se diga este es el responsable y hasta su teléfono”.

Síguenos en Instagram y entrérate de las noticias trend de la semana