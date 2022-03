AMLO reitera que "no se va a meter" en conflicto de Scherer-Gertz-Cordero

Dijo tener "cosas más importantes que hacer"

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene “cosas más importantes” que hacer que inmiscuirse en el conflicto que sostiene Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, el el fiscal Alejandro Gertz Manero y la extitular de Segob y actual senadora Olga Sánchez Cordero.

Cuestionado al respecto, el mandatario mexicano reiteró que dicho conflicto es un asunto de juzgados, y aclaró que el principal objetivo de su Gobierno es lograr la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Al respecto, la también ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Sanchéz Cordero quién aseguró que no iba a "caer en el juego" de acusaciones sin fundamento y que estaba "tranquila" por su actuar mientras fue títular de la SEGOB.

Fue en la "mañanera" que se transmite a través del canal de You Tube de Presidencia que López Obrador respondió, "Nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas, si acaso, es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados, no me voy a meter en eso, tengo la verdad otras cosas que considero más importantes, mucho más importantes".

En el mismo sentido agregó que “Nosotros tenemos como objetivo principal lograr la transformación del país y estoy hablando de que antes la política era asunto de políticos y ahora es asunto de todos y para todos”.

Todo esto deriva de un testimonio publicado en el semanario revista Proceso, donde el exconsejero Jurídico de la Presidencia acusó a la hoy senadora Olga Sánchez Cordero y al titular de la FGR, Alejandro Gertz, de actuar en su contra con un modus operandi al que definió como “extorsivo”, valiéndose de su cargo y recursos públicos para buscar “venganzas personales”.

¿Quién es Julio Scherer Ibarra?

Julio Scherer Ibarra es un profesor, escritor, abogado y político mexicano. Fue el consejero jurídico del Ejecutivo federal desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 2 de septiembre de 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 19 de marzo que el exconsejero volvió a recobrar "nombre" en la escena política nacional debido a la publicación de la revista Proceso en el que acusó a Sánchez Cordero y Gertz Manero de un contubernio para perseguirlo y manchar su reputación.

