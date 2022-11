AMLO reitera que habrá justicia por los 43 normalistas desaparecidos

Pese a que al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) hubo una especie de rebelión, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró se hará justicia.

A pregunta expresa, el primer mandatario dijo que en la FGR se dio una división porque no esperaban que su gobierno actuará como lo hizo para saber el paradero de los jóvenes pertenecientes a la Escuela Rural de Ayotzinapa.

“Lo que sucede es que pensaban que no íbamos a actuar y que se iba a ir pasando el tiempo, entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador Jesús Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención, cuando se toma la decisión que no habrá impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando, por eso hubo una especie de rebelión al interior de la FGR, porque no esperaban que se actuara como se hizo”, relató.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram