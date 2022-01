AMLO regaña a morenistas que colocaron su estatua en Atlacomulco, cuna del PRI

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México, regañó a los morenistas que colocaron su estatua en Atlacomulco, en el Estado de México, una entidad considerada la cuna del PRI.

El mandatario indicó que lamenta que sus partidarios no le hayan consultado antes de erguir la estatua, además recordó que en múltiples ocasiones ha manifestado que él “no quiere nada de eso”.

Recordemos que la estatua del presidente en Atlacomulco fue develada el pasado 29 de diciembre por Roberto Téllez Monroy, dos días antes que este dejara su puesto como presidente municipal de Atlacomulco. Pero la estatua poco duró en pie, pues el 31 de diciembre fue vandalizada y derribada por lo que terminó en el piso.

No le agradó la estatua en su nombre en Atlacomulco

Al presidente no le agradó que haya colocado la estatua

Luego que la estatua fuera develada el presidente indicó que este tipo de culto o reconocimiento hacia su persona no es de su agrado y lamentó que no le hayan consultado al respecto antes de colocarla.

“Darle un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, en el Edomex, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona, decirle que los quiero mucho y que les agradezco por su iniciativa (…), pero que tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan mi nombre a calles, escuelas, bibliotecas ni quiero que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa de este lunes 3 de enero.

Así mismo indicó que hubiera preferido que le consulten antes para convencerlos de no realizar la estatua, la cual poco duró. “Si ellos me hubiesen preguntado, seguro los hubiera convencido, pero como no me lo consultaron mandaron a hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho, eso es secundario”, mencionó.

Finalmente el mandatario pidió a los morenistas que le hagan caso, pues no le gustan las cosas que tengan que ver con la vanidad, por ello no quiere este tipo de reconocimientos.

“Lo importante es decirles que no se sientan mal, que les agradezco por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad, estoy muy seguro de lo que estamos haciendo, me siento contento, soy muy feliz, y todos los días me confieso con el tribunal de mi consciencia y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo”, dijo.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

López Obrador dejará su puesto en 2024

Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México el 1 de diciembre de 2018 y dado que en el país las presidencias duran seis años, el sexenio del presidente AMLO terminará en 2024.

