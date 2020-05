AMLO recuerda no recibir mención honorífica en UNAM por su promedio de 7.8

amlo unam

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su discurso matutino de este 15 de mayo,Día del Maestro, reveló que por su promedio académico de 7.8 en la Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) no le dieron la mención honorífica a sus tesis de licenciatura.

Explicó en la conferencia mañanera en el Palacio Nacional que como para muchos mexicanos, para él “era muy difícil estudiar”.

"Hice un trabajo de tesis que se llama ‘la formación del Estado nacional en México’ (…)", dijo.

Felicita AMLO a maestras y maestros. Entre sus anécdotas cuenta que no le pudieron dar mención honorífica por su tesis en la UNAM al tener 7.8 de promedio. Señala que por su circunstancia, como para millones de mexicanos, fue para él muy difícil estudiar. pic.twitter.com/j1XkSXs3Sk — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) May 15, 2020

Agregó: "Y habían acordado darme mención honorífica por la tesis y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar, 7.8; entonces, no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sino es arriba de ocho".

El presidente habló de sus anécdotas durante sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas en dicha casa de estudios, al tiempo que recordó a sus profesores, por el Día del Maestro, entre ellos Paulina Fernández y Octavio Rodríguez Araujo.

AMLO orgulloso ser de la UNAM

AMLO es el primer presidente de la República egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cabe destacar que el presidente estudió en la licenciatura de Ciencias Políticas de 1973 a 1976, aunque se tituló en 1987.

Apenas terminé la conferencia de hoy y Jesús Ramírez me informó lo que no sabía: mi estimada maestra Paulina Fernández Christlieb falleció en marzo pasado. Siempre la recordaré como si estuviese viva, con cariño y respeto. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 15, 2020

“En la Facultad de Ciencias Políticas aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. En ese entonces me vinculé más al maestro Carlos Pellicer, quien fue mi gran inspiración”, escribió en un libro digital llamado Este soy.

Te puede interesar:AMLO temas de la conferencia matutina 15 de mayo: Acatar medidas contra Covid-19

En un documental publicado en YouTube con el mismo título, López Obrador explica que es licenciado en Ciencias Políticas gracias a que obtuvo una beca del Gobierno de Tabasco.