AMLO reconoce que por inseguridad médicos rechazan plazas en algunas zonas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este lunes que algunas plazas para médicos especialistas son rechazadas debido a la violencia que impera en algunas comunidades del país.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario se comprometió también con el personal que atendió a pacientes durante la emergencia de la pandemia del COVID-19, quienes dijo tendrán garantizada su base.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el gobierno presentó el pasado 24 de mayo la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas en el cual se busca a profesionales de la salud para cubrir las 13,765 plazas de médicos especialistas, cuyos sueldos irán desde los 38 mil hasta los 51 mil pesos.

AMLO atiende tema de seguridad para médicos

El presidente se comprometió a atender el tema de seguridad.

López Obrador adelantó que la Secretaría de Salud presentará el próximo martes un informe sobre los ataques a médicos y apuntó que su gobierno está tratando atendido la violencia que provoca el déficit de médicos especialistas.

“Hay regiones donde la gente corre peligro; los profesionales, los médicos, y aunque estén las plazas, no quieren ir (...) Sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad”, detalló el mandatario tras ser cuestionado durante la mañanera.

Por otro lado, el presidente reiteró que las y los médicos se dejan influenciar por la falta de servicios en poblados marginados, para optar por desempeñarse en las grandes ciudades.

“El resultado hoy es que no tenemos a los médicos que necesita el país”, apuntó el mandatario.

¿Qué número de Presidente es AMLO?

Andrés Manuel López Obrador es el presidente número 63.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos. Inició su sexenio el primero de diciembre de 2018 y debe terminar su mandato en 2024. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, además de las plazas para médicos especialistas, el gobierno anunció la contratación de médicos cubanos a fin de atender el déficit de personal de salud en el país.

