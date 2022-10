AMLO reconoce que no alcanzará “reparar todo el daño del neoliberalismo”

A dos años de que concluya su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no va alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo durante 36 años

Durante La Mañanera, celebrada en Palacio Nacional, señaló que, aunque sus adversarios lo critiquen por echarle la culpa al pasado, es mucho el atraso, el rezago y las injusticias a las que se enfrenta su gobierno.

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo calificó a los gobiernos neoliberales como una peste, ya que con ellos comenzó la decadencia del país.

Sin embargo, resaltó que el proceso de transformación de México no lo para nadie por lo que se dijo seguro de que habrá una continuidad con quien lo suceda en la silla presidencial.

“Porque fue peor que una pandemia, una peste, totalmente decadente para el país, entonces ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan yo estoy seguro que van a continuar con la misma política, no va haber cambios, también lo digo porque hay quienes me expresan que si no es ahora no va ser después”, aseveró.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram