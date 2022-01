AMLO reconoce diseño en baños del AIFA: “No se ven en ninguna parte del mundo”

Baños del AIFA sobresalen sobre cualquier otro: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el diseño de los baños del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), puntualizando que ningún otro (Aeropuerto) los tiene en el mundo.

AMLO además destacó que el AIFA será un aeropuerto bello, construido en poco tiempo y con un bajo costo.

El mandatario reconoció el diseño con temática de la lucha libre mexicana e invitó a dejar de criticar tanto, pues en redes sociales hubo personas inconformes con el uso de la tradición en el AIFA.

López Obrador destacó en la mañanera de este lunes 10 de enero, la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por su belleza y enfatizó que el diseño con temáticas no se ven en cualquier parte del mundo.

En redes sociales los internautas criticaron el mal uso de las frases célebres sobre la lucha libre, “Lucharán de dos a tres caídas, sin límite de tiempo” cuando la correcta es: “Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo”.

Ante ello, AMLO habló al respecto y enfatizó sobre los que han cuestionado la obra sin haberla conocido

“Fíjense, el aeropuerto de la ciudad, no es con el propósito de enojar a nadie, ya deberían cambiar o por lo menos tener sentido del humor, no enojarse; la vida es un dulce, este aeropuerto va quedar bellísimo, cuando visiten los baños, que han sido tan cuestionados, sin haberlos visto, van a decir esto no se ve en ninguna parte del mundo, en ningún aeropuerto del mundo”, apuntó

Aeropuerto Felipe Ángeles, de los más importantes de América

Aeropuerto Felipe Ángeles

Faltan 70 días para que la obra sea entregada en su totalidad, destacándose por su rápida construcción y bajo costo, que rondará los 75 mil millones de pesos.

“Este aeropuerto va estar considerado con una de las obras que se terminó en menos tiempo”, enfatizó AMLO.

En el caso de los baños del AIFA, se sabe que tendrá una totalidad de 38 y los cuales estarán dedicados a temáticas como charrería, al Día de Muertos, al Metro de la Ciudad de México y a Cri Cri, entre otros.

