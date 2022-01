AMLO reconoce aumento de casos Covid en México por Ómicron

Aunque afirmó que no han aumentado las muertes ni las hospitalizaciones

Durante su primera conferencia del 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en México existe un incremento de casos de Covid-19 debido a la variante Ómicron, sin embargo, resaltó el hecho de que no hay un aumento en hospitalizaciones ni fallecimientos.

En el mismo sentido, aseguró que el contagio por esta nueva variante es menos grave y que incluso Estados Unidos solo recomienda guardar reposo durante cinco días, ya que las afectaciones no son tan graves como con la variante Delta.

Las afirmaciones del ejecutivo federal coinciden con lo que en La Verdad Noticias te hemos informado ya que al termino de las vacaciones las farmacias y laboratorios se han visto abarrotadas por pruebas de Covid.

Aumentos de casos covid-19

En la conferencia de Palacio Nacional transmitida en su canal de You Tube, el mandatario aceptó que sí hay un aumento de casos, "Adelanto que sí están incrementándose contagios por esta nueva variante, pero no hay incremento en hospitalizaciones y lo más importante, no hay fallecimientos. Pensamos que van aumentar contagios, pero no tiene la gravedad que la otra variante".

A pesar de "minimizar" la gravedad del aumento de casos, si hizo un llamado para tener cuidados con la salud, "Hay que cuidarse, pero no pensar que será lo mismo, nos presentaron la situación hospitalaria, es del 14 %, no cambió si hay más contagios, pero no hay hospitalizaciones y hay 12 % de ocupación de camas con ventilación", expresó.

Finalmente, informó que será este martes, después de la reunión de evaluación de este lunes por la noche con las autoridades de salud, cuándo se ofrezcan los detalles de la situación del país a consecuencia del incremento de casos.

Ómicron en México

Hasta el último reporte de la Secretaría de Salud, México sumaba ya 254 casos de infectados por la variante sudafricana de Coronavirus colocándolo como el segundo país con más Ómicron en Latinoamérica, tan solo después de Chile.

Los casos están localizados por entidad, siendo precisamente la Ciudad de México la que más casos tiene sumando un total de 159, luego estaría el Estado de México con 35 casos, Quintana Roo con 18, Yucatán con 13, Tabasco 12 y Puebla con 4 casos hasta el momento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.