AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio y va contra criminales

No solo los agresores serán castigados, sino quienes intenten o hayan tratado de encubrir los crímenes en contra del joven, por lo que AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio por lo que ha enviado un grupo especializado para dar seguimiento al caso y hacer justicia.

Es así como AMLO condenó nuevamente el asesinato de José Eduardo, indicando no se permitirá este crimen de odio, agregando que no sólo es responsabilidad de los elementos policiacos que detuvieron al joven, sino también de las actores que encubren e la Policía Municipal.

Lo anterior fue mencionado luego que se supiera que la Fiscalía y defensa de policías se ‘tiran la bolita’ en el caso de José Eduardo, pero el Presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que el asesinato del joven José Eduardo Ravelo es un crimen de odio injustificable contra el ciudadano, que tendrá justicia.

AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio

AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio y dijo que no se va a permitir.

“Les pongo el caso de este joven que fue ultrajado, asesinado en Mérida, eso es un crimen de odio y no se va a permitir, y no es nada más una actitud de los policías, no sólo el que ejecuta, sino el que tolera ese tipo de atrocidades”, sentenció AMLO.

Andrés Manuel aseguró que el caso de joven presuntamente ultrajado y torturado se está tratando en las reuniones del Gabinete de Seguridad, luego de que la madre de José Eduardo Ravelo se reuniera con Olga Sánchez, Secretaria de Gobierno, por lo que atenderá el caso y se buscará esclarecer el asesinato.

AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio y dijo: “Hoy volví a tratar el caso con el Gabinete de Seguridad y se tiene que llegar a fondo castigar a los responsables”.

FGR investiga tortura

El marte 17 de agosto se abrió una carpeta de investigación contra el caso de tortura que vivió José Eduardo. Mientras que AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México, dio a concer que el 17 de agosto fue abierta una carpeta de investigación por el delito de tortura en el caso de un joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

Luego que el Presidente diera orden de atender el caso FGR investiga la muerte de José Eduardo en Mérida por lo que ya se atiende a la relevancia y trascendencia del caso y a las diversas denuncias presentadas.

AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio y señaló que ha determinado iniciar una carpeta de investigación, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura y pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán "la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados".

Y para agilizar las cosas, personal pericial especializado y de investigación policial federal "se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes".

"Hoy le planteamos a la Secretaría de Gobernación que busque otras vías, que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, por lo que AMLO reconoce asesinato de José Eduardo como crimen de odio.

