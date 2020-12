AMLO reconoce apoyo del actor Demián Bichir

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el apoyo del actor mexicano Demián Bichir, luego de que declarara que él sí cree en el actual gobierno y en la 4T que lidera el mandatario.

“Vi una entrevista, un fragmento, del actor Demián Bichir con una conductora (Fernanda Familiar) que no nos quiere y Demián le contestó, pues de acuerdo a sus convicciones y a su criterio”, dijo AMLO.

Desde Palacio Nacional, aseguró que así como el actor hay mucha gente que defiende a la 4T. “¿Cómo se va a estar en contra de la transformación si era un desastre el régimen anterior, si llevó al país a la decadencia?, ¿por qué defenderlo?”.

Mencionó que solo habría dos razones para justificarlo. El primero de ellos es que algunos se “beneficiaban del régimen de corrupción, y ahora sienten que ya no es lo mismo. Porque sí es evidente que cambiaron, eran aplaudidores, se hacían de la vista gorda y de repente se volvieron críticos, paladines de la libertad; entonces, esa es una razón de que hayan perdido privilegios que tenían”,, dijo AMLO.

AMLO y Demián Bichir, amigos

“La otra razón es por una cuestión ideológica, que es muy legítimo que sean conservadores, y por lo general, el conservador es clasista, es racista y les caemos mal, somos nacos”, dijo en rueda de prensa que transmitió La Verdad Noticias.

“‘¿Cómo se atreven a nombrar de secretaria de Educación a la hija de un maestro albañil, a una maestra?’. Dice un intelectual de estos orgánicos (Enrique Krauze), que vivía al amparo del poder, que cómo se va a poner a la maestra Delfina (Gómez, nueva secretaria de Educación) donde estuvo Vasconcelos y donde estuvo Bassols, Reyes Heroles. Pero es una concepción muy conservadora”, afirmó AMLO.

“Y lo otro pues no lo expreso, pero sólo que la gente sea masoquista, que les guste que los estén robando, que les estén quitando lo que les pertenece, que los humillen; pero eso no, es porque sienten que han perdido privilegios y, dos, por su clasismo y racismo, su conservadurismo; y tres, bueno puede ser lo otro también, pero eso no es tan relevante, porque la gente está muy despierta, muy consciente”, añadió el presidente.

