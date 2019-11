AMLO recomienda al INE "apretarse el cinturón" ante recorte de presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le recomendó al Instituto Nacional Electoral (INE) "apretarse el cinturón", luego de que manifestara a través de un boletín que la organización podría entrar a una zona de riesgo por el recorte "histórico" a su presupuesto.

El mandatario federal igual consideró que los partidos políticos deberían aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y si hace falta, ayudarle al INE, pues es mucho el dinero que reciben las fuerzas políticas.

Señaló que hubo una iniciativa para reducir a la mitad esos recurso, pero no pasó; se puso el PAN y otros partidos políticos.

Durante su conferencia matutina, el ejecutivo federal expuso que la Presidencia ejercía 3 mil 600 millones, pero este año se le asignaron sólo 800 millones de pesos.

El "apretón de cinturón" ha sido de 2 mil 400 millones de pesos y funciona todos los días, resaltó AMLO.

"Nada de que no se puede y no nos va alcanzar. ¿Qué vamos a poner el riesgo la democracia? No", apuntó.