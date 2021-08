AMLO recomienda a gobernadores electos que “hagan auditorias”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a los gobernadores electos, que en las próximas semanas deberán asumir sus cargos, que realicen auditorías a las administraciones salientes.

Durante la conferencia de prensa realizada este lunes 16 de agosto el presidente indicó: "Es decisión de cada quien, que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, solo para la que ciudadanía esté enterada de cómo entregan, de cómo está la situación de la deuda (...) y si hay irregularidades a la Fiscalía y ya esa es la autoridad competente quien va resolver, no ellos, pero queda constancia que en su momento presentaron denuncias".

El mandatario indicó que es necesario que se lleven a cabo “avalúos y cortes”, pero aseguró que sus palabras son solo una recomendación pues él no tiene la autoridades para ordenarlo, ya que los municipios y estados son libres soberanos y por ello tienen autonomía.

La recomendación se dio un mes después que el presidente se reuniera con los 11 gobernadores electos de Morena en Palacio Nacional.

Se espera una transición pacífica entre los gobernadores

El presidente indicó que es necesario que se lleven a cabo auditorías.

Tras hacer estas recomendaciones el presidente indicó que ya ordenó que los gobernadores salientes se encarguen antes del pago de la nómina de los trabajadores, para que así se puede llevar a cabo una transición pacífica de los poderes.

"Es una recomendación buena el que hagan las cuentas, nosotros queremos ayudar para los cierres, he puesto como condición que lo primero sea el pago de la nómina de los trabajadores", indicó.

El presidente señaló que hay situaciones complicadas, pero no todos en los estados, pues resaltó el caso de Tlaxcala, donde desde hace unos años se estableció por ley que no se contrate una deuda, lo que quiere decir que los gobernadores no tienen permitido endeudarse.

Así mismo recalcó y aplaudió al estado de Querétaro, donde el gobernador Francicso Dominguez terminó su mandato con “deuda cero”. Cabe recordar que anteriormente el presidente exhortó a gobernadores electos y en funciones priorizar seguridad.

