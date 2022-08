AMLO reclama a gobierno de EE.UU. que haya emitido alertas de seguridad en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reclamó al gobierno de Estados Unidos por haber emitido alertas de seguridad por la violencia que se vivió en México en los últimos días y les pidió respetar la soberanía del país.

El mandatario recordó que no solo en territorio azteca se vive la inseguridad, sino también en el país norteamericano donde constantemente se reportan tiroteos que llevan a cabo los propios ciudadanos, indicando que México no emite avisos o advertencias a su población de no visitar esos estados.

Fue a través de su conferencia de prensa que López Obrador indicó que él respeta a las autoridades estadounidenses, pero señaló que “somos distintos” y que ambos países tienen concepciones distintas en cuanto a seguridad.

Estados Unidos emitió seis alertas de seguridad para México

El presidente no estuvo de acuerdo con las alertas de seguridad

Recordemos que en los últimos días la administración del presidente Joe Biden emitió múltiples alertas de seguridad, pidiéndo a sus ciudadanos que no viajen a los estados del norte de México.

El consulado de Estados Unidos emitió alertas de seguridad para Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, y Zacatecas, algo con lo que el presidente mexicano no está de acuerdo.

“¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos? ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No, porque estamos también enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios”, reclamó López Obrador.

Te puede interesar: AMLO anuncia que podría haber mañaneras los sábados

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El presidente finalizará su mandato en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram