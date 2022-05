AMLO recibirá a comisión de EU para hablar de la Cumbre de Las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que una comisión de Estados Unidos estará en México para tratar la polémica propuesta hecha por el propio López Obrador, que busca que ningún país sea excluido de la Cumbre de Las Américas.

Como informó La Verdad Noticias, López Obrador declaró que no asistirá a este encuentro internacional si no se invita a Cuba, país que históricamente ha estado en conflicto con Estados Unidos, quien organiza esta cita.

AMLO dijo, durante su conferencia matutina de este 16 de marzo, que recibirá a dicha comisión con mucho gusto y espera que se logren acuerdos que garanticen la asistencia de todos los países latinoamericanos a La Cumbre de Las Américas.

¿Cuándo será la reunión entre AMLO y la comisión por la Cumbre de Las Américas?

En esta reunión se analizará la propuesta del presidente López Obrador

AMLO informó que dicha comisión acudirá a territorio mexicano este miércoles, para discutir la propuesta de no exclusión en la Cumbre de Las Américas. Como se sabe, otros países, como Bolivia y Honduras, respaldaron la propuesta de México de no asistir si no se invita a todas las naciones latinoamericanas.

Añadió que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también está aportando para que se lleve a cabo este encuentro y se logre que todos los países asistan a la Cumbre.

En ese sentido, López Obrador también dio a conocer que hoy se realizará una reunión entre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

AMLO aún no recibe su invitación para la Cumbre de las Américas

Las invitaciones para asistir a la Cumbre aún no han sido enviadas, aclaró el presidente

AMLO aclaró que aún no recibe su invitación para asistir a la Cumbre de Las Américas pues Estados Unidos todavía no ha enviado estas misivas. El mandatario explicó que ve una actitud responsable por parte de Estados Unidos ya que en ningún momento se ha dicho que habrá países excluidos de la novena edición de este encuentro internacional, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Por su parte, Cuba considera esta exclusión como una agresión por parte de Estados Unidos.

