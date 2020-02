AMLO recibe de mujer otomí la vara de mando en su mitin en Querétaro

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre es recibido en sus encuentros con pueblos originarios, con fiesta y alegría, pero, sobre todo, con las tradicionales limpias con copal y velas, según, la cultura que visita tenga establecido en sus rituales prehispánicos.

AMLO realiza mitin en Querétaro

La bienvenida del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue como en otras ocasiones, llena de aplausos, entrega de cartas con peticiones, y muchos saludos, por parte de sus más fieles seguidores, pues, con chiflidos y porras, le gritaron:

“es un honor estar con Obrador”.

AMLO recibe limpia de mujer otomí

Con vestimenta tradicional, copal y una vela blanca, al menos seis personas realizaron el ritual de limpia para el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes, portaban su colorido atuendo tradicional.

Mientras realizaban el ritual, le hicieron entrega de la vara de mando, y las palabras de una mujer otomí se dirigieron con gran respeto hacía AMLO.

Estas fueron las palabras de la mujer: “Recibe la vara de mando y grábate en tu cara y en tu corazón que, esta vara será tu cabeza, será tu ser, el será quien te lleve por delante, en ella creerás, ella es el símbolo del permiso dado por el pueblo, para conducirlo”.

Además, enfatizó: “que no se meta ni en tu cara ni en tu corazón que tú eres superior, sé humilde, no cambies tu forma de sentir, de pensar ni de actuar porque ya la tienes en tus manos, no empieces a creer en tu persona, que tú decides todo, no pierdas el respeto del pueblo, si tu como autoridad te comportas mal el pueblo te pedirá cuentas por no haber actuado con la rectitud que esta vara representa y el pueblo podrá retirártela sino no saber sostenerla en tus manos con dignidad y respeto”.

Te puede interesar: ¿Sabes cuánto cuesta el celular del hijo de AMLO presidente?

De igual manera, por parte de la mujer otomí que, le lanzó esas palabras, el Presidente AMLO, recibió una muñeca hecha a mano.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana