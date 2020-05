AMLO rechaza propuesta del CCE, "no contraeremos deuda pública"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de adquirir deuda pública para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, pues indicó que esas prácticas se acabaron en su administración.

Descarta AMLO contraer deuda pública para apoyar al CCE

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO recalcó que ningún grupo puede imponer su política, pues eso corresponde al Estado, al Gobierno Federal, únicamente tienen derecho a manifestarse “porque todos somos libres, la única diferencia es que todos tenemos que aceptar lo que dice la Constitución que la ley de leyes”.

AMLO rechaza propuesta del CCE, "no contraeremos deuda pública"

López Obrador recalcó que en esta coyuntura se va a privilegiar la atención a los pobres porque es una gran injusticia, una inmoralidad utilizar al estado para rescatar a empresas o instituciones financieras en quiebra.

“Con todo respeto nosotros no vamos a continuar con más de los mismo, no habrá rescates para potentados, si hay una quiebra para una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o de los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie.

"Si se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan. No regresar al Fobaproa de bancos quebrados, banqueros ricos. No socializar pérdidas y privatizar ganancias. ¿Como se va a convertir en deuda pública las deudas privadas?, no coincidimos”, recalcó.

El presidente recalcó que no se puede regresar al pasado donde los rescates no sólo fueron onerosos sino que también dieron pauta para una gran corrupción, donde inflaron los avalúos en la compra de cartera vencida que adquirió el gobierno federal en el marco del Fobaroa que costaría 180 mil millones de pesos y ha costado billones.

Ante la reconstrucción mundial por el #COVID19 sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Conferencia matutina. https://t.co/tVK61Rieea — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 7, 2020

Te puede interesar: CCE presentará 68 propuestas a AMLO para reactivar economía de México

Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su gobierno no tiene ningún problema con el CCE al tiempo de señalar que tiene permanente comunicación con este grupo empresarial, pero reiteró: “No vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal, no llegamos aquí para hacer lo mismo”.