AMLO rechaza propuesta de Morena para que INEGI mida riqueza

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellas, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mida la concentración de la riqueza de los mexicanos, pues señaló que esa información debe mantenerse como privada.

Solo funcionarios públicos deben transparentar sus riquezas

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO recalcó que los únicos obligados a dar a conocer su situación patrimonial son los servidores públicos, de esta manera rechazó la propuesta de Morena.

“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios, por eso no considero conveniente esta propuesta”, recalcó el mandatario estatal.

La propuesta de Morena

El domingo pasado, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, propuso modificar la Constitución para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pudiera tener “acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas” a fin de medir la concentración de la riqueza en México, al señalar que hay miles de millones de dólares que son inobservados.

“El INEGI debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, reza un comunicado firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar.

Rápidamente, esta propuesta despertó críticas y rechazo de parte de figuras políticas, incluso del mismo partido como Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara del Senado.

“No es para quitarles a los ricos, es para que las altas fortunas, como ocurre en cualquier lugar, cooperen lo que deben de cooperar”, explicó Alfonso Ramírez en entrevista para El Financiero.

Al respecto, López Obrador indicó que es importante disminuir la desigualdad entre los mexicanos, pero para ello, dijo, el gobierno está trabajando para garantizar que los ciudadanos vayan subiendo en la escala social para lo cual ayuda el combate a la corrupción.

“Si no hay corrupción, no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación de recursos en pocas manos mientras la mayoría carece de lo más indispensable, pero no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, eso no lo veo adecuado”, finalizó.