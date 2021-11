AMLO rechaza intervención en caso de Emilio Lozoya: “yo no doy instrucciones”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció este jueves 4 de noviembre tras la decisión de un juez de dar prisión preventiva a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aclaró que la detención del exfuncionario no fue por instrucciones suyas a la Fiscalía General de la República (FGR), pues dijo, la dependencia es autónoma.

Y es que, la audiencia del que fuera funcionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se celebró tan solo 15 días después que el presidente pidió a la FGR apresurar el caso Lozoya a fin de poder hacer justicia, por lo que ante los rumores, López Obrador aclaró que no intervino en el caso.

AMLO niega intervención en detención de Emilio Lozoya

Tras ser cuestionado sobre el cambio de medida cautelar -de libertad condicional a prisión preventiva-, impuesto el pasado miércoles al exdirector de Pemex, López Obrador subrayó que no tuvo nada que ver en el caso, pues afirmó, la Fiscalía es autónoma.

“No, no, yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense yo recomendándole algo al Fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho”, afirmó el mandatario.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la tarde del miércoles, el juez de control del centro de justicia penal del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga Mendoza, determinó la prisión preventiva justificada a Lozoya Austin ante el posible riesgo de fuga.

¿Qué hizo Emilio Lozoya?

Un juez federal dictó prisión preventiva para el exdirector de Pemex.

Lozoya fue detenido en una zona residencial de alto poder adquisitivo de Málaga, España, en febrero de 2020, sin embargo fue declarado en libertad condicional. El exfuncionario enfrentó un proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho desde su casa en la Ciudad de México.

Los delitos por el que se le acusan están relacionados con supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos y la compra de una planta chatarra a Altos Hornos de México. Y fue la tarde del 3 de noviembre, que un juez federal dictó prisión preventiva para Emilio Lozoya.

