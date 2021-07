AMLO rechaza encuentro con Aureoles; no lo invitará a reunión de gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nuevamente ha rechazado un encuentro con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, debido a que hay “mucha politización” de por medio, así que el político del PRD posiblemente no asistirá a la reunión de gobernadores que ha planeado el Gobierno Federal.

López Obrador dejó en un “ya veremos” un posible encuentro con Aureoles: “Con todo respeto, le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas. Que pase el proceso electoral, que terminen, se califiquen las elecciones, y entonces vemos”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el mandatario mexicano se reunió con los 11 gobernadores electos de Morena en Palacio Nacional. No obstante, aseguró que planea poder recibir a cada uno de los gobernadores del país. “Ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos”, mencionó.

¿Por qué Silvano Aureoles quiere reunirse con AMLO?

Andrés Manuel considera que aún no es momento de tener una audiencia con el aún gobernador de Michoacán/Foto: TV Azteca

El aún gobernador Silvano Aureoles quiere reunirse con AMLO para presentarle las supuestas pruebas que tiene para demostrar que los grupos de narcotráfico presuntamente ayudaron a Morena a ganar las pasadas elecciones en Michoacán.

Aunque Aureoles Conejo acudió el pasado 29 de junio a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente de México, López Obrador se negó a recibirlo.

La razón fue que al ser un tema electoral, Aureoles debe presentar las evidencias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

Cabe mencionar que el ganador de las elecciones para gobernador de Michoacán fue Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo.

La reunión de gobernadores de México

El líder del Ejecutivo Federal planea tener reuniones con todos los gobernadores del país, tanto en funciones como recién electos/Foto: Twitter

El presidente AMLO anunció que la reunión de gobernadores de México será para revisar el plan de seguridad y conseguir “pacificar a México”. De los 32 mandatarios estatales, Obrador ya tuvo una asamblea con 16, hasta el momento.

Dicha reunión se realizó el pasado miércoles, donde asistieron los mandatarios de Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, al igual que los gobernadores electos de Guerrero, Campeche, Sonora, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán y Sinaloa.

