AMLO rechaza datos del INEGI y asegura que economía no está en recesión

AMLO negó que el país se encuentre en recesión

Durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente que la economía mexicana se encuentre en recesión técnica, como lo indican los datos revelados esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al último trimestre del 2021.

Al respecto, el mandatario recalcó que no se debe ver solamente el dato del Producto Interno Bruto (PIB) en sí, sino el bienestar que hay en el pueblo de México.

Sin embargo, como te hemos informado en La Verdad Noticias, los datos concretos muestran una clara caída en el PIB lo cual provocó una disminución del 0.1% en términos reales que provocan que el país entre en recesión técnica.

"No solo debe verse el crecimiento": AMLO

En la "mañanera" que se transmite por el canal oficial de You Tube de Presidencia, López Obrador dijo, "No hay (recesión), no, porque se creció cinco por ciento dos trimestres abajo, íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo el crecimiento del año pasado fue del 5 por ciento".

En el mismo sentido agregó que " No solo debe verse el dato del crecimiento, primer porque un Gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento pero también en el bienestar, por qué cuándo se habla de crecimiento es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza, es más dinero, pero en beneficio de quién".

Finalmente, el jefe del ejecutivo culpó a la variante Ómicron por el hecho de que el país no haya alcanzado el 6 por ciento de crecimiento en 2021 tal y como había pronosticado en meses anteriores.

¿Qué significa recesión técnica?

La economía de un país se encuentra en recesión técnica cuado se registran contracciones del Producto Interno Bruto nacional durante dos trimestres consecutivos, pero, hay que destacar que una recesión de este tipo no significa que sea una crisis económica.

Como el caso de México, otros países también se vieron afectados en su economía debido a la pandemia de Covid-19 como es el caso de Alemania que públicamente anunció que entraban en recesión debido a la desaceleración en su economía.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.