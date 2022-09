AMLO rechaza audiencia con Santiago Creel

Luego de que el Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pidiera una audiencia con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar solución al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, este último rechazó la propuesta y respondió que todos los asuntos pendientes los trate con Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

“Que hable con Adán y ahí está la Secretaría de Gobernación”, dijo el presidente en su acostumbrada conferencia matutina.

Cabe señalar, que como se informó ayer en La Verdad Noticias, Creel Miranda pidió audiencia con AMLO, a fin de presentarle su perspectiva y dialogar para llegar a buenos términos sobre la militarización de la Guardia Nacional, sin el afán de enseñarle datos duros y polemizar el tema ante el ejecutivo.

Ya en ese contexto, AMLO dijo que respeta al diputado y sabe que él respetará la investidura presidencial, pero dijo que no se trata de respeto darle o no la reunión, sino que se “trata de no estar haciendo, pues, publicidad” al panismo.

Acusado con la OEA

En su mensaje, también habló sobre que fue acusado por el Partido Acción Nacional ante el parlamento europeo, Estados Unidos y la OEA, sobre presuntas ilegalidades en su mandato, asimismo aprovechó para mofarse y puso una canción para rematar con la “broma” hacia la OEA.

“Allá anda en Europa el presidente del PAN acusándonos con los diputados del Parlamento Europeo, quiénes son, son como 700 y sacaron una declaración casi con unanimidad, lamento mucho que así esté Europa”, expusó el mandatario.

Además, López Obrador acusó que a nivel mundial la derecha está articulada y que convencieron hasta a legisladores del centro, de la socialdemocracia, para atacar a la izquierda.

“Ahí van todos a firmar un manifiesto en contra de nosotros, sin fundamento, sin razón”, aseguró.

Denuncia contra AMLO

De acuerdo con lo publicado en redes sociales por, Marko Cortés, presidente del PAN, visitará España y Alemania, en donde hablará sobre las presiones que supuestamente ejerce para los integrantes del poder legislativo en México, a fin de que sean aprobadas reformas controversiales, como la referente a la Guardia Nacional, asimismo para señalar la falta de medicamentos y vacunas en más de la mitad del país.

