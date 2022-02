AMLO realiza solicitud al INAI para conocer ingresos de Loret de Mola

AMLO formalizó la solicitud al INAI

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que realizó una solicitud formal al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que transparente los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola.

Dicha solicitud responde directamente al reportaje que realizó el comunicador con el apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en donde mostró la mansión de lujo valuada en alrededor de 19 millones de pesos en donde vivió su hijo José Ramón López Beltrán junto a su esposa en Houston, la cual pertenece a un ex ejecutivo de una empresa que sostiene contratos millonarios con Pemex y lo que podría implicar un probable conflicto de interés.

Ante dichos señalamientos y 17 días después, como ya te informamos en La Verdad Noticias, José Ramón respondió y negó tajantemente cualquier relación con el Gobierno que encabeza su padre y a la vez algún conflicto de interés.

"No es un asunto personal": AMLO

Fue durante la "mañanera" que se transmite en el canal oficial de You Tube de Presidencia que el mandatario mexicano aseguró que dicha solicitud no se trata de un tema personal, "Envíe esta carta y no es un asunto personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe hacer excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas, la mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría".

En el mismo sentido continúo diciendo que "Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque, sin escrúpulos morales se lanzan a destruir opositores, a quienes buscan cambios que los jefes sienten que les afectan porque les quitan los privilegios".

Por ende, López Obrador reiteró que sus opositores están utilizando al comunicador y a otros periodistas para difamarlo con el afán de afectar su proyecto político de nación a través de investigaciones periodísticas.

¿Cómo se llama el programa de Carlos Loret de Mola?

Actualmente el periodista mexicano Carlos Loret de Mola presenta un programa en radio llamado "Así las cosas" en W Radio, pero además lidera su propio medio de comunicación llamado LatinUs que está más enfocado en la web y las redes sociales.

Aquí ofrece una barra de diversas de secciones e información en la que colabora principalmente con el periodista, Víctor Trujillo que caracteriza su personaje llamado "Brozo".

Luego de que presentara su reportaje y que el hijo mayor de AMLO respondiera, el periodista lo calificó de una "burla" y un "escándalo" ya que en dicha respuesta nuevamente podría verse involucrado en un conflicto de interés al afirmar que trabaja en una empresa de los hijos de un asesor del Tren Maya.

