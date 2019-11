AMLO reafirma próxima consulta sobre Tren Maya (VIDEO)

Durante la conferencia matutina de este 11 de noviembre en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó su intención de llevar a cabo una consulta ciudadana para saber la opinión de los mexicanos sobre la construcción del Tren Maya.

El tabasqueño aseguró que la consulta, es con la finalidad de evitar “un sabotaje legal”, pues si existen este tipo de recursos, no se terminará la construcción dela obra durante su administración.

Según las palabras del mismo AMLO, “cómo hay intereses creados, lo vimos con los 140 amparos en contra de Santa Lucía, por eso haremos esta consulta porque no queremos que esto suceda en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades porque sino, no terminaríamos que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste, en Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán”.

Detalló que mientras llega la fecha de la consulta ciudadana, se están realizando estudios de ingeniería básica para conocer la viabilidad de llevar a cabo la construcción del Tren Maya, aunque aseguró, antes de lanzar la convocatoria de licitación para dicha construcción, se hará una consulta en toda la región.

“Queremos aplicar el principio de Juárez de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Durante su gira por la Península de Yucatán este fin de semana, AMLO presidente lamentó los intereses creados y por ello, aseguró que es necesario hacer la consulta ciudadana.

“Hay intereses creados, por eso haremos la consulta. Este fin de semana estuve en la región y aproveché para informar a la ciudadanía sobre la consulta y para constatar qué opina la gente”.

AMLO, también indicó que los adversarios hablan mal de dicha consulta, esto ayuda a que se conozca cual es la opinión de los mexicanos sin manipulación. “para que se exprese el sentir de los ciudadanos”.

