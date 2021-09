AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba, pero ¿qué es?

Para entender el por qué AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba, comencemos por saber que en abril de 1961, Estados Unidos atacó militarmente a Cuba en lo que se conoce como la Bahía de Cochinos con la intención de invadir la isla, sin embargo, este asalto falló.

Fue en medio de esta invasión cuando Fidel Castro anunció el carácter socialista de la Revolución y la relación de estos dos países se rompió, las embajadas fueron cerradas y ambos gobiernos decidieron hacerse representar por terceros. Checoslovaquia, en el caso de Cuba y Suiza en el de Estados Unidos.

Pero ha sido ahora que el Presidente de Cuba llegó a México, que se recortó el terrible trato de EEUU hacia la isla, por lo que se vio claro que AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba. Ya que desde el 3 de septiembre de 1962 el gobierno estadounidense anunció de manera formal el “embargo” contra Cuba, este se trató de un bloqueo económico, comercial y financiero.

Eso no fue todo, Estados Unidos por medio de presiones hizo que varios países de distintos continentes dejaran de comerciar con la isla.

AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba

AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba y dijo “Ningún pueblo puede someter a otro pueblo”

AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba y n medio de los actos de celebración de la Independencia de México, AMLO pide a EE.UU. retirar el bloqueo económico que tiene con Cuba, para lo cual dijo:

“El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba… Porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país”.

Es evidente que AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba, pero se dirige respetuosamente a los Estados Unidos, el cual ha embargado económicamente a la isla durante décadas, este incluye al menos seis leyes diferentes y varias regulaciones, las cuales en algunos casos restringen las relaciones económicas y en otros las prohíbe por completo.

De acuerdo a los datos de la UNAM, las primeras sanciones por parte del gobierno estadounidense hacia Cuba fueron impuestas en 1960 por el presidente Dwight Eisenhower, en respuesta del incremento por parte del gobierno cubano a los aranceles a la importación americana.

Para el año 1961 se declara la Ley de Asistencia Exterior, en la que se prohíbe que los fondos de ayuda internacional de EUA sean destinados a Cuba, por ello es que AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba.

Poco después de la ciudad de la Unión Soviética se aprueba la Ley para la Democracia en Cuba. Con esta Ley se les prohíbe a las subsidiarias de empresas estadounidenses llegar a comerciar con la isla, al igual que el turismo por parte de los ciudadanos americanos.

Se permite enviar alimento y medicinas a Cuba

AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba.

Es hasta el año 2000 cuando se aprueba una Ley que flexibiliza el embargo al permitir la exportación de alimentos, productos agrícolas y medicinas a Cuba.

El bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba logra tener un efecto directo en la economía de la isla, ya que no tienen inversores ni la posibilidad de incrementar su productividad. Un país como este no tiene una alta productividad si carece de alimentos básicos y no los puede adquirir con otras naciones.

Pero todo esto ha causado daños, los cuales fueron señalados por el gobierno cubano en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2020 donde señalaron, “Los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 144.413 mil 7 millones de dólares”.

Y es que desde 1992 se vota, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución ante el embargo económico de EUA a Cuba. Con los años se convertido en una de las medidas que más ha sido rechazada en la Asamblea.

En la Asamblea General de este año la resolución por el bloqueo obtuvo 184 votos a favor, dos en contra (EUA e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).

Sin embargo, ahora se ha visto el interés y AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que se trata “de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo”.

Pero ahora AMLO quiere quitar el bloqueo económico de EEUU a Cuba, por ello de manera respetuosa pidió poner fin del bloqueo. Aunque su postura no es nueva, sus palabras tienen especial simbolismo al ser pronunciadas durante el acto oficial del Día de la Independencia de México.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!