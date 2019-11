AMLO quiere poner un placa a la Estela de Luz que diga: "Monumento a la corrupción"

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañana que le gustaría ponerle una placa al Monumento del Bicentenario, también conocido como "Estela de Luz", que diga: "Monumento a la corrupción".

Luego de una reportera le preguntara sobre la propuesta del PAN por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, en su conferencia mañanera, el mandatario federal indicó

"Y no sería levantar ningún falso, ¿eh? Porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando. Pero eso ya se les olvidó, a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido".

Luego, AMLO señaló: "¿Qué hacían ellos? ¿O ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto, además cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos?".

La Estela de Luz es un monumento que se construyó durante la administración del expresidente Felipe Calderón y fue muy criticada en su momento pues su costo inicial era de 398 millones de pesos y terminó en mil 304 millones de pesos.

La construcción de la Estela de Luz terminó costando más de lo que se había propuesto durante el sexenio del expresidente, Felipe Calderón

"Monumento a las víctimas de la guerra", "Símbolo de corrupción" y "Próximamente museo de la corrupción aquí", fueron algunos de los lemas de las pancartas que decenas de manifestantes, especialmente jóvenes, portaron el 7 de enero de 2012, el día de su inauguración.

Cabe mencionar que el entonces presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, formalizó ante la Procuraduría General de la República (FGR) una denuncia penal contra quien resultara responsable del fraude en torno a la construcción de dicho monumento.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su elaboración, se cometieron diversos actos de corrupción y un gran desfalco al erario.

Además, en el lugar en donde se paró el monumento, arqueólogos concluyeron que debido a la negligencia de anteriores administraciones se perdieron vestigios que pudieron encontrarse en esta última excavasión, lo cual no ocurrió.

