AMLO quiere “agilizar trámites” con nuevo decreto para las obras de su gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante La Mañanera de este martes, que el nuevo decreto que convierte de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias de su gobierno es para hacer más ágiles los trámites y dar confianza a instituciones y a empresas.

Asimismo, el mandatario federal aseguró que este decreto no es para evadir la rendición de cuentas y la transparencia. Sino para que los trámites burocráticos no detengan las obras. “El decreto es para agilizar trámites, que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando”, declaró.

Además, el presidente AMLO aseveró: “Para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas”.

AMLO reitera que nuevo decreto no afectará la transparencia

Obrador asegura que el decreto no va afectar la transparencia de los proyectos/Foto: Radio Fórmula

López Obrador reiteró en su conferencia de este 23 de noviembre que el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación no tiene nada qué ver con la transparencia. Insistió en que es para un “asunto interno”, entre dependencias, para que se ayuden entre sí y no se detengan las obras.

Por lo cual, el que las obras de infraestructura ahora sean de seguridad nacional no viola el derecho de acceso a la información, ni va en contra de la rendición de cuentas. “Esto no tiene nada que ver con la transparencia, todos estamos obligados a rendir cuentas”, mencionó AMLO.

Muchos se preocuparon por el nuevo decreto nacional, ya que era una posible violación al derecho de acceso a la información. Esto debido a que el gobierno puede negar la información sobre las obras prioritarias del sexenio de AMLO con el argumento de que hacerlo compromete la seguridad nacional.

Estas son las obras prioritarias del gobierno de AMLO que entrarían en el decreto

Estas son las obras de la 4T que serán de seguridad nacional/Foto: El Financiero

Las “obras prioritarias” que serán catalogadas “de seguridad nacional” en el gobierno de AMLO son:

El Tren Maya

La Refinería de Dos Bocas

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

No obstante, en el decreto oficial también abarca más obras dentro de este espectro, como cualquier proyecto y obra a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores:

Comunicaciones, Telecomunicaciones, Aduanero, Fronterizo, Hidráulico, Hídrico, Medio ambiente, Turístico, Salud, Vías férreas, Ferrocarriles en todas sus modalidades, Energético, Puertos, Aeropuertos y cualquiera que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Así que los opositores de AMLO están en contra de este nuevo decreto.

