AMLO propone tómbola para dar la palabra en la mañanera “no hay preferencias”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso hacer una tómbola en el Salon de Tesorería de Palacio Nacional, para que los reporteros y personas que asistan a su conferencia de prensa matutina le puedan hacer preguntas y así demostrar que no existe ningún tipo de preferencias respecto a quien se le da la palabra.

El mandatario fue cuestionado respecto a su criterio para la asignación de personas que le hacen preguntas, por lo que el presidente aseguró que lo mejor seria hacer una tómbola para que no haya malentendidos, aunque sería importante dejar un lugar libre “por si viene una persona del extranjero” o hay “una cuestión grave”.

“Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en lío. O sea, porque me levantan la mano y a quién le doy (la palabra). Y saben que no hay preferencias para nadie, más ahora que tienen hasta cubrebocas ni les veo bien la cara”, expresó el presidente quien celebra que pueden continuar con las mañaneras.

En su conferencia de prensa de este jueves 30 de septiembre el presidente indicó que él no tiene problemas en que se implemente la tómbola, pues asegura que no tiene nada que ocultar. Asimismo el funcionario aseguró que durante su gobierno no se censurará a los opositores, pues de lo contrario el sistema no sería una democracia, sino un régimen autoritario.

“No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio, televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo haremos, al contrario, nos interesa que haya debate, porque como decía Juárez sostenemos que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, indicó.

El presidente AMLO estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se convirtió en presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018 tras ganar las elecciones presidenciales de ese mismo año.

