AMLO propone para Ministro de la SCJN a tres mujeres con trayectoria impecable

AMLO anuncia su terna para próximo Ministro de la SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer su terna para el próximo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vacante que dejó Eduardo Medina Mora.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 22 de noviembre desde Palacio Nacional, AMLO presidente reveló a las tres mujeres que propuso para la vacante en la SCJN; se trata de Margarita Ríos-Farjat, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación, y la académica Ana Laura Magaloni Kerpel.

AMLO destacó que las tres féminas tienen una buena trayectoria profesional, cuentan con excelente servicio público y carrera académica; una de ellas tres, será elegida por el Senado de la República.

Andrés Manuel, ofreció disculpas por estar insistiendo tanto, “uno de los cambios es que hay injerencia del ejecutivo en el legislativo”, indicó el presidente, “Para decirlo coloquialmente, no hay línea o la línea es que no hay línea” señaló que no se trata de mandar una terna y enviar “palomas mensajes al Senado”.

En cuanto el Senado decida, a las mujeres que no sean elegidas, se les ofrecerá la participación en el gobierno, pues AMLO señaló que todas ellas “están preparadas, tienen convicciones y son honestas”.

EDUARDO MEDINA MORA

El pasado 3 de octubre, Eduardo Medina Mora, renunció a su cargo de Ministro de la Corte luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), diera a conocer que se estaban realizando investigaciones en su contra pues era sospechoso de hacer depósitos millonarios al extranjero.

Es por ello, que el presidente de México, ha presentado su terna ante el Senado de la República para que elijan con libertad a la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).