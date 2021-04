AMLO propone a Jesús Seade como embajador de México en China

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá al Senado la designación de Jesús Seade, quien fue subsecretario para América del Norte en la Cancillería y negociador del T-MEC, como embajador de México en China.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que la experiencia de Seade Kuri en las negociaciones del Tratado comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es importante para establecer lazos comerciales con el país asiático.

Este trabajo de Jesús Seade, le valió ser merecedor de la condecoración Miguel Hidalgo, en grado de banda, por sus contribuciones al gobierno de México.

“Siguiendo los procedimientos, va a ser embajador ante la República Popular China Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”, comentó el presidente AMLO.

Seade ha permanecido alejado de la administración pública luego de perder la candidatura a la dirección de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en noviembre del año pasado.

El 11 de noviembre de 2020, Seade, que entonces era subsecretario de América del Norte de la Cancillería mexicana, informó su retiro. Dijo que deseaba regresar a su vida privada en Hong Kong.

“Tras estos meses de pandemia y una fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mi familia me reclama. Me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho”, dijo Seade en su momento.

Por otro lado, López Obrador anunció la designación de Lilia Rossbach de Pérez Gay como embajadora de México ante Argentina.

“Va a estar Blanca Jiménez en la representación de México en Francia. Lilia Rossbach de Pérez Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del Gobierno de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina”, aseveró el presidente.

