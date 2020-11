AMLO promete que no intervendrá en el caso de su hermano Pío

Luego de que de medios como La Verdad Noticias dieran a conocer que Pío López Obrador pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dar marcha atrás en la investigación en su contra por presuntos delitos electorales, el presidente Andrés Manuel dijo que él no se meterá porque ahora “ya no hay influyentismo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debe aplicarse la ley como con cualquier ciudadano, aunque se trate de su hermano. "Que sean los jueces los que decidan", dijo esta mañana de jueves en su rueda de prensa mañanera.

En su conferencia matutina, el mandatario fue enfático en que en su gobierno ya no existen el influyentismo, el nepotismo o el amiguismo como en los pasados gobierno neoliberales: "Ninguna de esas lacras de la política existen ya en este gobierno. Yo ya no me pertenezco. No le voy a fallar al pueblo", aseguró.

Sin embargo, evitó profundizar en el tema. "No me meto en eso", dijo, insistiendo en que las autoridades de justicia son autónomas y no intervendrá en el tema aunque se trate de su hermano, quien lo ayudó en la campaña presidencial en el estado de Chiapas, donde reside Pío López Obrador.

AMLO deja solo a Pío

La investigación generada contra el hermano del mandatario se desprende del video que se filtró semanas atrás al periodista Carlos Loret de Mola, en donde se le puede ver en un encuentro con un excolaborador del gobierno de Chiapas (David León Romero) recibiendo una bolsa, que presuntamente contendría dinero que habría destinado a campañas de Morena.

#ConferenciaPresidente. “Que se aplique la ley” en el caso de Pío López Obrador. Destaca @lopezobrador_ que en su gobierno no hay influyentismo, amiguismo “y otras lacras de la política”. “No soy tapadera, aunque se trate de mi familia”, remata. pic.twitter.com/sfti83h3bm — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 5, 2020

El argumento de Pío López Obrador ante el Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF) es que los hechos ya prescribieron y la ley no es retroactiva, con lo cual buscaría evitar el requerimiento del INE para indagar al respecto, según informó el peri´ódico Milenio.

En la publicación, también se explica que la pelea del hermano del presidente es que la investigación está basada "en las deducciones de un periodista y no en el video como prueba de un presunto delito", ya que en el mismo no se hace referencia a dichos recursos.