AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP por paro de gaseros

Durante la conferencia de prensa AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP, esto por el paro que comisionistas de gas LP iniciaron al manifestarse en contra de los precios máximos del combustible.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo además que los elementos de la Guardia Nacional (GN) darán protección a comisionistas y distribuidores para evitar que sean vandalizadas sus unidades.

El día de ayer Gas LP entró en paro nacional, comisionistas se rebelan y deciden no vender. Con respecto a ello AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP porque el paro no es nacional, sino que solo se presentó en el Valle de México y Pachuca, Hidalgo.

AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP

Buscando brindar tranquilidad, AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP.

El mandatario federal, señaló: “Estamos tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, en tres sentidos: primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente”.

Recordemos que hace unos días, como dio a conocer La Verdad Noticias, Profeco quitaría permisos a gaseras por no respetar los precios máximos, situación que no ha parecido del todo buena a los gaseros que decidieron manifestarse en contra, con un paro.

Por tal motivo AMLO dijo “Es aquí en la Ciudad donde hubo esta protesta ayer (3 de agosto) y en Pachuca, todo esto porque pues se habló de un paro nacional y se difundió mucho esto”, además aseguró estar trabajando para garantizar el abasto en una situación de emergencia.

Punto dos

Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas.

Punto tres

AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP y que se va a hablar con los distribuidores, comisionistas para ofrecerle garantías de seguridad, porque comentan que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Es por ello que va intervenir la Guardia Nacional, para protegerlos.

AMLO aclaró que se reunió con el gabinete para tratar este tema el cual comprende: de los secretarios de Seguridad (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; de Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), Rafael Ojeda; de Energía (Sener.

Así como también: Rocío Nahle; el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio; el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherrer.

¿Cuál es el precio oficial del gas LP?

AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP.

Los precios máximos del gas varían entre 19.56 pesos por kilogramo con IVA en cilindro y 10.56 pesos por litro más IVA en el caso de gas estacionario en Tijuana y Playas de Rosarito, Baja California, y 27.85 pesos por kilogramo con IVA en cilindro y 15.02 pesos por litro más IVA en el caso de gas estacionario en Pueblo Nuevo y San Dimas, Durango.

En el caso de la Ciudad de México, el precio máximo es de 21.33 pesos por kilogramo con IVA en cilindro y 11.52 pesos por litro más IVA en el caso de gas estacionario.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayores reducciones de precios, ya que al 30 de junio el costo del gas LP en esos estados fue de 29.23 pesos por kilo, por lo que la CRE está decretando reducciones de entre 25 y 27 por ciento.

Otras entidades donde se observan reducciones superiores al 15 por ciento incluyen Morelos, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Y en cuanto al paro nacional de gaseros, AMLO promete que no habrá desabasto de Gas LP.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!