AMLO promete “para todos” vacuna contra COVID-19 de refuerzo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que habrá vacuna contra COVID-19 de refuerzo “para todos” en México, incluso reveló que estas ya se están aplicando a los adultos mayores.

“Ya lo estamos haciendo (aplicar la dosis de refuerzo). Empezamos con adultos mayores de 60 años hacia delante, va a ser universal y luego vamos con maestros, como comenzamos, pero va haber vacuna de refuerzo en todos los casos”, indicó.

Cabe indicar que los estudios demuestran que después de un tiempo de vacunarse contra el COVID-19 la protección contra el virus y la capacidad de prevenir la infección por las variantes del virus se reducen, por lo que se ha recomendado aplicar una tercera dosis de refuerzo.

Vacunas de refuerzo ya están siendo aplicadas dijo AMLO

El presidente espera que todos los ciudadanos se vacunen

El presidente señaló que su administración está buscando que todas las personas se vacunen, y recordó que la mayoría de las personas que fallecen por coronavirus no suelen estar vacunadas.

“Está demostrado que lo que protege es la vacuna. Tenemos que buscar que todos se vacunen, que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que lamentablemente los que se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, es un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que lo están pensando, que ya no loo sigan pensando y que se vacunen porque hay que protegernos, y viene la vacuna de refuerzo”, refirió.

Se reveló que al momento se ha invertido más de 40 mil millones de pesos en la compra de vacunas contra el coronavirus. Mientras tanto la Secretaría de Salud federal señaló que se han aplicado más de 135.48 millones de dosis de las vacunas.

Así mismo notificaron que de los 126 millones de habitantes en México, al menos 79,2 millones de adultos ya tiene aunque sea una dosis de la vacuna, lo que representa el 86% de la población mayor de edad. De esos 65,63 millones de adultos ya tienen dos dósis.

¿Cómo sacar mi certificado de vacunación Covid?

Puedes descargar tu certificado de vacunación a través de internet

Si has recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 puedes descargar tu certificado de vacunación para ello debes entrar a la página https://cvcovid.salud.gob.mx/, ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP), marcar que no eres un robot en el recuadro ReCAPTCHA. y dar clic en buscar. El sistema enviará tu certificado de vacunación al correo que escribiste en tu registro.

Ahora de acuerdo con el presidente AMLO una vacuna contra COVID-19 de refuerzo será aplicada a la población de México, por lo que se espera que en el futuro los certificados de vacunación se actualicen.

