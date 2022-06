AMLO promete “desaparecer” tras 2024; vivirá de las regalías de sus libros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que cuándo se termine su mandato se retirará de la política y vivirá de las regalías por las ventas de sus libros, así como de su pensión del ISSSTE.

Faltan poco más de dos años para que termine la administración de López Obrador, pero él ya ha revelado que no tiene apego al dinero, ni a las cosas materiales, por lo que confía en que su dinero le alcanzará para vivir dignamente, pues aseguró que durante su retiro planea vivir en Palenque, Chiapas, donde el estilo de vida no suele ser muy caro.

“Voy a tener derecho a una pensión cuando me retire (...) cancelo mi teléfono y desaparezco, porque uno no debe tener tanto apego ni al dinero ni al poder (...) por eso me tengo que apurar para ver si se sigue vendiendo el libro, para que me alcance" reveló el mandatario, que estimó que su pensión del ISSSTE será de entre 25 y 30 mil pesos al mes.

Regalías de los libros de AMLO se estiman en 3 millones de pesos

El presidente planea vivir de su pensión del ISSSTE y regalías

El mandatario también contará con las regalías de sus libros, las cuáles se calculan en tres millones de pesos, gracias a su última obra titulada “A la mitad del camino”. Indicó que este dinero le servirá a su familia para salir adelante y que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müeller, es quien sigue administrando los ingresos de su familia.

¿Cuándo sale Andrés Manuel López Obrador de la presidencia?

El mandato del presidente terminará en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de julio de 2018 y debido a que en México los períodos presidenciales son de 6 años, el presidente AMLO deberá permanecer en su puesto hasta que termine su mandato en el 2024, especialmente ahora que recibió el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato.

