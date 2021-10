AMLO promete dejar presidencia con 30% de participación en revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adelantó este viernes 15 de octubre que dejará el cargo como Jefe del Ejecutivo Federal si en consulta de revocación del mandato de 2022 pierde con menos del 40% de participación.

Y es que la Ley establece que para que un resultado sea vinculante debe participar al menos 40% de la lista nominal durante la consulta popular, es decir, cerca de 36 millones de personas, sin embargo, el mandatario aseguró que bastaría con que el 27 millones de mexicanos voten porque revoque el mandato para que deje la Presidencia.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador reclamó que de manera increíble y surrealista, ahora sus adversarios no quieren la revocación, esto, a un mes que se publicara el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Revocación de Mandato.

AMLO promete dejar la presidencia si pierde

Al señalar que la revocación de mandato es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de Estado, el autoritarismo y permite dirimir las diferencias con el método democrático escuchando al pueblo, prometió que en caso de perder en la consulta ciudadana, dejará la presidencia.

“Si la gente dice que no queremos que continúe el Presidente me voy sin ningún problema, es más aunque, no se llegue al 40%, porque para ser vinculante tiene que participar el 40%... Sí se tiene el 30% y la mayoría, 51% dice cambio... me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral”, afirmó el mandatario.

Asimismo, el mandatario afirmó que en el futuro deberá hacerse una reforma para que el porcentaje establecido para que sea vinculante el resultado en la consulta de revocación de mandato se reduzca.

¿Cuándo es la consulta de revocación de mandato?

La consulta sobre la revocación de mandato sería en marzo de 2022.

La consulta sobre revocación de mandato tiene como fecha tentativa el domingo 27 de marzo de 2022 y estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). La preguntaría que contendría la boleta sería:

“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en semanas pasadas, AMLO aseguró que se iría satisfecho con sus logros si pierde una de las cuestiones más difíciles sobre la pregunta de la revocación de mandato.

