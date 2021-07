¿AMLO pretende evitar una tercera guerra mundial potenciando la economía?

Durante la mañana del 6 de julio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sorprendió al revelar su intención de potenciar la economía de México, Estados Unidos y Canadá, esto porque AMLO pretende evitar una tercera guerra mundial.

Pero tengamos en cuenta que AMLO no usó explícitamente las palabras guerra mundial, pero sí reconoció la posibilidad de un conflicto bélico entre la principal potencia de Asia y otros países.

El día 05 de julio el López Obrarod sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos, con el fin de resolver planteamientos en cuestión migratoria, de combate a la pandemia de COVID-19 y de potenciar la economía de América del Norte.

¿AMLO pretende evitar una tercera guerra mundial?

AMLO asegura que hay una preocupación constante sobre el futuro económico y comercial de América y el mundo.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hay una latente preocupación por el futuro económico y comercial de América y el mundo, por lo que se lo hizo saber al presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidente del mismo país, Kamala Harris.

"Es que yo sostengo, se lo he dicho a las autoridades de Estados Unidos, se lo dije al presidente Biden, se lo dije a la vicepresidenta Kamala Harris, de que nosotros queremos un equilibrio económico y comercial en el mundo, no queremos un desequilibrio", declaró López Obrador.

AMLO pretende evitar una tercera guerra mundial y por ende dijo que no quiere que una región del mundo crezca a pasos agigantados y América quede relegado, lo que podría ocasionar que la única forma de retomar el papel como potencia económica sea a través de la guerra.

"Que crezca tanto una región del mundo, cómo está sucediendo en Asia, se deteriore América del Norte en lo económico y comercial y qué para conseguir los equilibrios se apueste a lo bélico", externó AMLO.

AMLO comprometido con crecimiento económico

AMLO pretende evitar una tercera guerra mundial ya que tiene una constante preocupación al respecto.

En otras palabras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está involucrado y comprometido con el crecimiento económico de México, Canadá y Estados Unidos, con el fin de evitar una tercera guerra mundial.

"Nosotros no queremos eso, ni para nuestra generación ni para las generaciones futuras, entonces es preferible el equilibrio en lo económico y lo comercial en las regiones del mundo, no una hegemonía económica comercial que aliente una hegemonía bélica, no queremos la confrontación", declaró el presidente de México

Finalmente, AMLO pretende evitar una tercera guerra mundial pero cambió el tema en la conferencia, no sin antes resalta recuperación de la crisis económica y sanitaria y no volvió a mencionar su preocupación ni deseo de evitar una guerra mundial.

