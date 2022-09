AMLO presume encuesta que lo posiciona segundo de líderes mundiales aprobados

Al negar que no “apesta a veladora”, como lo reza un dicho popular de su natal Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió la encuesta internacional que lo posiciona como el segundo de los líderes mundiales con mayor aprobación.

Para concluir su conferencia de prensa, el mandatario federal dijo sentirse orgullo de estar en los primeros lugares de la encuesta realizada por Morning Consult, solo detrás del primer ministro de la India, Narendra Modi, con un 70 por ciento de aprobación.

“Voy a mostrar la encuesta de hoy, la que hacen semanal, no le llegó todavía a Moddi, pero miren cómo estamos, es un orgullo, me da mucho gusto por el pueblo de México, con toda una campaña en contra miren donde estamos: Este señor Modi está hasta arriba, 77 de aceptación, 19 en contra y cuatro indecisos. Pero seguimos nosotros, 70 de aceptación, 24 en contra, seis indecisos. Luego, Australia, 58, 29”.

“Está tirando aceite”

Global Leader Approval: *Among all adults



Modi: 77%

López Obrador: 70%

Draghi: 55%

Biden: 43%

Trudeau: 43%

Bolsonaro: 41%

Macron: 32%

Scholz: 28%

Kishida: 27%

Truss:25%



...view the full list: https://t.co/wRhUGsLkjq



*Updated 09/29/22 pic.twitter.com/JJUT4PgXRF — Morning Consult (@MorningConsult) September 29, 2022

Recordó los comentarios que se vertieron durante la ceremonia del Grito de Independencia que señalaban estaba “desmejorado”.

En este sentido, López Obrador desmintió los rumores “de estar pasando aceite”, y reiteró que, al contrario, “está tirando aceite”, en alusión a su buen estado de salud.

“Dicen que ando pasando aceite, cuando uno tiene una enfermedad delicada, dicen allá, en mi tierra decía un amigo, ‘este ya apesta a veladora’. Y hace poco decían que ya ando yo ‘pasando aceite’ o que en el Grito me vieron muy desmejorado y que me preguntó Beatriz ¿‘te sientes bien’’, le dije ‘sí, sí me siento bien’. No ando pasando aceite, ando tirando aceite”, dijo entre risas.

