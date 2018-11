AMLO presidente, nombra a su esposa titular de proyecto histórico de México

Beatriz Gutiérrez fue nombrada este lunes por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como la coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México.

La iniciativa presentada este lunes por AMLO buscará digitalizar los archivos mexicanos.

En el evento en la Ciudad de México, López Obrador explicó que: “Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido respetando también a quienes en otros tiempos han actuado con ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes".

Por su parte, Gutiérrez Müller expuso: “La mejor contribución siento yo, parte de aquello que nos apasiona y , por lo tanto, lo hacemos con pasión y esmero. Con estos sentimientos he dedicado una buena parte de mi vida a buscar letras pasadas y tratar de colocarlas en su correcto sitio. He querido hacer justicia a muchos olvidados y a quienes desde la literatura hicieron enormes contribuciones para comprender el alma humana, expresarla y sanar. Las palabras son excelentes vehículos de paz”.

Gutiérrez Müller advirtió que no se le verá tampoco en la vida pública del país.

“Este país tienen necesidades muy apremiantes, muy urgentes. Daré todo lo que tengo, quizá no mucho en relación con los grandes retos que se avisoran, pero sí, desde el corazón. Daré todo para quien requiera mi ayuda. Y si no me ven por mucho tiempo, recuerden que sigo laborando como antes en mi propio empleo universitario, en mi oficio de escribir y con mi familia a la que me debo y a la que necesito procurar”, dijo.