AMLO presente en el funeral de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas

AMLO presente en el funeral de Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien perdió la vida la tarde del pasado 19 de octubre, del cual se desconocen las causas de su descenso.

El Presidente de México acudió al Panteón Frances para darle el último adiós a la esposa de Cárdenas y permaneció en el lugar una media hora.

La noticia de la muerte de la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas conmocionó a la comunidad política de México, por lo que AMLO presente en el funeral de Celeste Batel al igual que otras figuras políticas.

AMLO presente en el funeral de Celeste Batel

Celeste Batel junto a Cuauhtémoc Cárdenas.

AMLO presente en el funeral de Celeste Batel junto a Cuauhtémoc Cárdenas y sus hijos para darle el último adiós a Celeste Betel; así mismo otros políticos también asistieron.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum

El presidente de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Recordemos, que luego que se diera a conocer que la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas había fallecido y tras realizar los preparativos para despedirla, AMLO presente en el funeral de Celeste Batel, además se expresó de ella como una “mujer sencilla, comprometida y solidaria”.

Políticos expresan condolencias a la familia Cárdenas Betel

Grandes personalidades de la esfera política en México expresaron sus condolencias.

Se confirmó que AMLO presente en el funeral de Celeste Batel, pero previamente había expresado: “Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”.

Ifigenia Martínez, reconocida con la Medalla Belisario Domínguez: “Lamento profundamente el deceso de mi querida amiga Celeste Batel, compañera de arduas luchas por la democratización del país y esposa del estimado ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Abrazo con todo cariño a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, además de familiares y amigos”.

Ex presidente Felipe Calderón: “Mi más sentido pésame al Ing. @c_cardenas_s, por el sensible fallecimiento de su esposa la Sra. Celeste Batel, distinguida y apreciada por todos quienes le conocieron. Un abrazo a sus hijos, en especial a Lázaro Cárdenas, nietos y demás familiares. Descanse en paz”.

El Canciller mexicano, Marcelo Ebrard: “Lamento el fallecimiento de Celeste Batel, mis sinceras condolencias al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, a Lázaro y Cuate, a familiares y amigos. Abrazo solidario. Descanse en paz”, señaló.

¿Quién fue Celeste Betel?

Fue presidenta del Sistema DIF Michoacán durante la gestión del ingeniero Cárdenas.

Celeste Batel, de nacionalidad portuguesa, fue presidenta del Sistema DIF Michoacán durante la gestión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la gubernatura de dicho estado. De su vida personal y previo a su matrimonio con el también ex candidato a la presidencia, se conoce poco.

Fruto de su unión, nacieron sus tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

Dentro de los sectores de la izquierda se le recuerda como una mujer combativa y cercana a las luchas sociales que, muchas veces, encabezó junto a Cárdenas.

Sobre su relación con Cuauhtémoc Cárdenas, Betel llegó a expresar que conoció al hijo del general Lázaro Cárdenas durante una fiesta organizada por la prima de Cuauhtémoc. En ese entonces, ella tenía 16 años.

“Aunque admiraba a don Lázaro y aunque a veces me parecía un poco raro salir precisamente con el hijo de ese buen y gran señor, la significación de esta familia en México ni me ayudó ni me estorbó para determinar mi relación. Fue muy natural y fresca”, dijo Batel.

Tras su fallecimiento estuvo AMLO presente en el funeral de Celeste Batel para acompañar en su dolor a la familia Cárdenas Betel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!