AMLO presenta diseño del boleto de la rifa del avión presidencial ¡De lujo!

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó durante su tradicional mañanera el diseño del boleto o cachito, para tan esperada rifa del avión presidencial, el cual tendrá un posible costo de 500 pesos.

AMLO reiteró la propuesta de “rifar” al avión presidencia entre los mexicanos, por ello, declaró que si en un lapso de más tardar una semana no se resuelve la venta directa del TP01 “José María Morelos y Pavón”, la rifa será una opción viable.

Magno sorteo

Por lo anterior, el mandatario señaló que la rifa del avión presidencial sería un “magno sorteo”, ya que las características y valor de la aeronave superan la mayoría de las bolsas ofrecidas durante dicho mecanismo.

Diseño de lujo

El diseño del boleto o cachito del avión presidencia lleva una foto del Boeing 787 Dreamliner y la leyenda “Premio Mayor”, el cual se espera llega a miles de viviendas mexicanas.

AMLO informó que la consigna de los recursos recaudados serán destinados a la adquisición de equipos médicos e infraestructuras de hospitales.

AMLO presenta diseño del boleto de la rifa del avión presidencial ¡De lujo!

Batalla de Puebla

Asimismo, el “cachito”, hace referencia al aniversario número 158 de la Batalla de Puebla y tiene como fecha 5 de mayo de 2020, fecha que tentativa del magno sorteo.

AMLO puso como fecha máxima el transcurso de los próximos días para concretar la venta directa, por lo que dijo, de no lograrse, la rifa entre los ciudadanos será la segunda opción.

Podrás reevenderlo

Si una de tus mayores limitantes es donde lo guardarías, no te preocupes ya que AMLO aseguró que la aeronave podrá ser reenvendida.

El mandatario reconoció que una de sus principales preocupaciones es que haría el ganador con el avión, ya que esté tendría la opción de reenvenderlo y tener millones, por lo que informó, se le ofrecerá al posible ganador la opción de depositar los recursos dentro de un fideicomiso administrado por el Banco de México (Banxico).

Te puede interesar: Venta del avión presidencial será destinado a hospitales públicos en México: AMLO

“Lo que me está deteniendo es cómo le hacemos para que el se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia. Que puede tener este bien pero que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia”, sostuvo AMLO.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana