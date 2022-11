AMLO prepara “Plan B” por si Reforma Electoral no es aprobada en el Congreso

En caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está preparando un “Plan B”, ya que es importante consolidar la democracia en el país y lo dará a conocer en el marco de su 4º Informe de Gobierno.

“Es probable que yo envíe una reforma a la Ley que no requiere de dos terceras partes, un Plan B. Imagínense cuántas notas va a haber el día primero”, dijo entre risas.

En el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que esta nueva propuesta, sin violar la Constitución, contemplaría una serie de reformas a la Ley Electoral para la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que no haya plurinominales.

“Es posible que sin violar la Constitución que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal electoral, y del INE, que sean posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe a lo que establece la Constitución la posibilidad de hacer una reforma, aunque lo ideal sería la reforma constitucional”.

Señaló que “los intereses de los oligarcas” podrían oponerse a ello, pero insistirá en todo lo que esté a su alcance, sin violar la Constitución, porque lo importante es “no dejar de luchar” para que en México haya democracia.

Por lo pronto, dijo que el tema de la Reforma Electoral es un asunto del Congreso y consideró que deben tratarlo y resolverlo a la brevedad, porque insistió en que “le conviene al país”.

“Yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los “mapaches”, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México que se aleja de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque es lo que está en fondo, eso y el que hayan perdido sus privilegios, de que ya no puedan robar, porque son muy corruptos y son muy clasistas y son muy racistas, entonces eso los trae molestos y quieren regresar por sus fueros”, indicó.

AMLO presume apoyo de Morena para Reforma Electoral

Sobre las declaraciones del zacatecano Ricardo Monreal Ávila, de que el Senado no avalará una Reforma Electoral que implique regresiones, el presidente López Obrador dijo que cada quien debe asumir su responsabilidad con el pueblo.

A pregunta expresa, el mandatario federal dijo contar con el apoyo de senadores de Morena para aprobar esta reforma en materia electoral que envío al Congreso de la Unión en abril pasado.

También se le cuestionó si a Monreal Ávila le mandó algún mensaje con el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, ya que sostuvieron un encuentro el lunes pasado, a lo que dijo que no cuenta con mensajeros.

“No, no, yo no mando mensajes ni tengo palomas mensajeras, Adán es mi amigo y además es secretario de Gobernación y él sabe hacer su trabajo y lo hace muy bien”.

López Obrador dijo que cuenta con encuestas en donde la ciudadanía ha manifestado no querer que se sigan destinado 20 mil millones de pesos para elecciones, que haya 500 diputados y que sigan existiendo la figurada de los plurinominales.

“Tengo encuestas entonces. Ni modos que ya se reunieron en las Lomas, en una mansión, se pusieron de acuerdo ya dieron la instrucción a los legisladores y ya no pasó la reforma y a brindar con champaña, ganamos, no, no, no, no, vamos a seguir luchando y sobre la actitud de los legisladores sean del partido que sean ellos tienen que informar al pueblo”.

Una vez más, le recordó a los legisladores a “actuar a partir de principios”, ya que el pueblo es el que manda.

El tabasqueño indicó que al haber oposición a la aprobación de la Reforma Electoral por buscar imponerse mediante el fraude, deberá estar repitiendo los beneficios de esta iniciativa de ley.

“Ahora estoy más convencido de que no es vano repetir y repetir, aunque parezca ‘disco rayado’, después de escuchar a algunos que fueron a la marcha (…) ¿Cuántos de los que fueron a la marcha cuántos han leído la reforma, hablemos de los importantes, de los más famosos, cuántos han leído, no han leído la iniciativa?”, cuestionó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram