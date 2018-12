AMLO por Presupuesto Austero 2019; Ministros dicen NO a bajar sus altos salarios

El Presidente Andrés Manuel López Obador enviará a la Cámara de Diputados Presupuesto Austero 2019.

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador informó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que presentará a la Cámara de Diputados es equilibrado, realista y en su elaboración se buscó que no signifique déficit o endeudamiento para las finanzas públicas del país.

Sin embargo los Ministros de la Suprema Corte en un encuentro con los diputados federales de MORENA; Mario Delgado y Pablo Gómez, rechazaron bajarse los sueldos, aunque reiteraron que su presupuesto para 2019 será de 5 mil millones de pesos menor.

AMLO destacó que contemplan incrementos presupuestales a ocho secretarías entre las que destacan la de Trabajo y Previsión Social; de Bienestar y de la Defensa Nacional, así como a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

“De las 18 secretarías, de 6 a 8 tienen incrementos significativos y 10 tienen una distribución por el cargo de austeridad. Todo el gobierno va a aplicar la austeridad republicana pero hay secretarías que, por la situación de emergencia en que nos encontramos, deben tener más presupuesto”, sostuvo.

Nada por la fuerza

En el otro escenario, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —incluido su presidente, Luis María Aguilar Morales— que de forma voluntaria acepten que todos los Ministros, Magistrados , Jueces y demás miembros del Poder Judicial de la Federación que ingresaron al servicio después de 2010 ajusten sus sueldos para quedar por debajo del Presidente de la República.

Los Ministros sostuvieron que no podrían permitir que hubiera juzgadores de primera y de segunda.

Sin embargo los máximos impartidores de justicia de la Nación, si permiten que existan mexicanos de primera y de segunda en relación a los salarios, cabe precisar.

Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán; los presidentes de las Salas, Norma Lucía Piña Hernández y Eduardo Medina Mora, y el Ministro presidente Aguilar Morales, solicitaron a los diputados reconsiderar su postura y reiteraron que el Poder Judicial de la Federación será austero en sus gastos de operación.

En el encuentro los Ministros se escudaron siempre en que no se pueden discutir todos los temas en donde existen litigios como las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones para Servidores Públicos.

En el encuentro en instalaciones de la Corte, los ministros expresaron a Delgado Carrillo y Gómez Álvarez que al tratarse de un asunto que será materia de discusión en la Corte, estaban impedidos para pronunciarse.

Delgado Carrillo expuso que en el artículo 94 de la Constitución y el tercero transitorio de la reforma constitucional del 127, que ocurrió en 2009, establece que no se puede reducir las percepciones a Jueces, Magistrados ni Ministros y que nadie puede ganar más que el titular el Ejecutivo federal, de ahí que la reducción a los impartidores de justicia sería para los que entraron a laborar en 2010.

También informó que la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que determinó el ministro Alberto Pérez Dayán, no complica la elaboración del Presupuesto, pues los textos constitucionales 127, 94 y 75 les ayudan para hacer la asignación, de acuerdo con la ley de sueldos y remuneraciones.

Delgado reconoció que en este encuentro no hubo ningún acuerdo, fue sólo un acercamiento, en donde los diputados dejaron claro que no están en contra de la Suprema Corte y no hay ninguna disputa contra ellos, pero sí están comprometidos con la política de austeridad del Presidente de la República y “la vamos a llevar a cabo respetando, por supuesto, la ley”.

Presupuesto equitativo: AMLO

En el caso de la Secretaría del Trabajo, el titular del Ejecutivo informó que tendrá un presupuesto de más del doble debido a que para el Gobierno de México es prioritaria la implementación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Las Fuerzas Armadas también tendrán un incremento en sus recursos con miras a la conformación de la Guardia Nacional y su número de elementos previsto, dijo.

El presupuesto dispondrá de 5 mil millones de dólares para proyectos productivos y creación de empleos en Centroamérica y México con el objetivo de frenar la migración.

El presidente López Obrador informó que antes del sábado se afinarán detalles del presupuesto con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de “que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos. Que haya equilibrios macroeconómicos, que no aumenten impuestos, que no haya impuestos nuevos, que no haya aumentos en tarifas, en combustibles”, finalizó. Ariel Velázquez