AMLO pone en aprietos al PRI: Si no apoyan reforma eléctrica “no apoyan al pueblo”

Luego que algunos legisladores de oposición amenazaron con no apoyar la Reforma Eléctrica, el presidente AMLO afirmó que con esta acción el PRI estaría demostrando que “no apoyan al pueblo”.

El presidente indicó en su conferencia de prensa que lamenta que un partido como el PRI le “dé la espalda” al pueblo mexicano en caso que se niegue a apoyar la reforma, la cuál propone que el Comisión Federal de Electricidad (CFE) controle por lo menos el 54 % de la generación eléctrica del país.

“Me llamo la atención que ayer un diputado, el señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza que como no hubo partidas de moche ‘que se olvide el Presidente de la Reforma Energética”, indicó el mandatario en la conferencia de prensa de este lunes 15 de noviembre.

AMLO envió contundente mensaje al PRI por la reforma Eléctrica

El presidente aseguró que de cumplir con su amenazas el PRI no estaría perjudicandolo a él, sino al pueblo mexicano, pues señaló: “No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la Reforma van a terminar de demostrar que no apoyan al pueblo, sino a las empresas y a quienes han hecho negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse como salinistas y le van a dar la espalda no solo a Lázaro Cárdenas, sino a Adolfo López Mateos”, indicó el presidente.

El mandatario aseguró que “con los principios no se negocian” además indicó que es lamentable que un partido que surgió de un movimiento revolucionario se convierta en un “defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo”

“¿Qué significa que no aprueben la reforma energética? Que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo españolas”, apuntó determinado a que esta se apruebe, pues incluso recordemos que el presidente aceptó cambios a la iniciativa de Reforma.

¿Qué es la Reforma Energética?

De ser aprobada la CFE controlaría el 54% de la producción de energía

El Gobierno del presidente AMLO, ha indicado que la Reforma Energética (también conocida como Reforma Eléctrica) es un paso a la modernización del sector energético de nuestro país. De ser aprobada, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será una institución con personalidad jurídica propia, es decir, un organismo del Estado. Además estará a cargo de la ejecución y de la transmisión energética en materia de electricidad.

