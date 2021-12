AMLO pone alto a obras inmobiliarias que dañen el medio ambiente

Obrador pone alto a obras inmobiliarias que dañen el medio ambiente

En la conferencia de prensa de este lunes 13 de diciembre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno no dará permisos para obras inmobiliarias que dañen el medio ambiente. Llamó a las inmobiliarias a evitar poner en riesgo sus inversiones.

El presidente indicó que es mejor que no arriesguen sus inversiones, queriendo construir donde no está permitido, por lo que aseguró que no será posible que realicen obras que dañen el ambiente, pues Luisa María Albores, secretaria del Medio Ambiente es incorruptible.

Y es que, anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias, que López Obrador comentó que en su gobierno no permitirá atrocidades en contra del medio ambiente. El mandatario destacó que no se permite la destrucción del territorio mexicano.

AMLO afirmó que no dará permisos a obras que dañen el medio ambiente

López Obrador afirmó que no permitirá que obras inmobiliarias dañen el medio ambiente

Durante la conferencia de prensa comentó que si algún servidor otorgue permisos para construcción mediante actos ilegales que impacten en el ambiente, será denunciado, aseguró que ya no funciona el influyentismo o soborno para conseguir los permisos dando mordida.

Por otra parte, el mandatario López Obrador comentó que en los próximos días firmará el acuerdo para el rescate de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, que es una área nueva protegida, de igual forma indicó que van a dejar muchos parques con áreas protegidas para cuidar el medio ambiente.

¿Qué propone Morena para cuidar el medio ambiente?

Es prioritario atender el medio ambiente

El pasado mes de marzo se dio a conocer que los senadores y senadoras impulsan una reforma constitucional para establecer que corresponde al Estado la protección del derecho a un medio ambiente sano. Plantearon que el apoyo e impulso a las empresas tanto de los sectores social y privado de la economía, deberán sujetarse a la conservación del patrimonio biocultural.

El presidente AMLO expresó que se quiere proteger zonas arqueológicas para que no se invadan, pues van a convertir un parque de cultura, recreación, ecológico para que la gente pueda tener un parque, afirmó que en su gobierno no otorgará permisos que afecten el medio ambiente.

