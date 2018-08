AMLO podría ser el responsable de un nuevo gasolinazo, superando el de Calderón.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, el precio de las gasolinas podría subir más del doble en los primeros tres años de administración, llegando a tarifas más altas que con Felipe Calderón Hinojosa, considerado el padre de los gasolinazos.

En diversas ocasiones AMLO ha dicho que en su gestión no habrá gasolinazos, pero que el combustible va a aumentar en términos de la inflación.

“En tres años no habrá gasolinazos, pero no sólo eso, no aumentarán más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica, es mi compromiso”, dijo hace un mes.