AMLO podría lograr reencuentro de Nodal y Belinda en concierto del Zócalo

Luego del concierto de anoche de Grupo Firme en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que si bien el cantante Christian Nodal quiere hacer lo mismo, él no haría un desplante a Belinda, ya que propuso una invitación para ambos.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario informó acerca de que el cantante de temas como "Adiós amor, De los besos que te di y Botella tras botella", manifestó ya sus intenciones de realizar un concierto en el Zócalo y sin cobrar.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, la noche de este 25 de septiembre, Grupo Firme rompe récord de Vicente Fernández con su concierto en el Zócalo.

Christian Nodal quiere cantar en el Zócalo, dice AMLO

Christian Nodal quiere cantar en el Zócalo, dice AMLO.

Con el anuncio del presidente López Obrador, los fanáticos del cantautor originario de Sonora, Christian Nodal, podrían escuchar en el Zócalo una de las canciones que estrenó este año el cantante de musica regional mexicana: Ya no somos ni seremos, que “está inspirada en el desamor".

AMLO calificó la idea de llevar a Nodal al Zócalo como “buenísima”; no obstante, preguntó a los periodistas si no había problemas entre Nodal y Belinda, ya que no quisiera desairarla debido a que ha apoyado a su movimiento.

“No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería hacer un concierto en el Zócalo: Christian Nodal. Quería participar y no cobrar, sería buenísimo", sostuvo.

“Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados? Porque no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”, expresó.

Cabe mencionar que Nodal y Belinda mantuvieron una relación amorosa, la cual se fracturó y provocó su separación. Sin embargo, a la distancia, cada uno ha lanzado canciones que son indirectas al otro, o al menos así se piensa.

Te puede interesar:En vivo: Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

¿Cuánto le queda a AMLO en el poder?

AMLO, presidente de México.

El Gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador dio inicio en la elección de julio de 2018. Su periodo es de 2018 a 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram