¿AMLO podría contemplar la salida del T-MEC?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que si tener acceso al mercado de Estados Unidos, a través del T-MEC, le implica a México perder soberanía, no lo va a aceptar.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario se refirió ante la consultas sobre política energética de México, peticiones que fueron solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en días pasados.

“Hablé de tres cosas que nos ayudan, la cercanía con el mercado más grande del mundo, de ahí la importancia del tratado, es importante sin duda; dos, la honestidad; y tres, la justicia. En lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos”, detalló este 28 de julio López Obrador,

AMLO descarta salida o ruptura del T-MEC

AMLO defendió la política energética de su gobierno: "no vamos a entregar nuestra independencia". El mandatario aseguró que no habrá ruptura del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. pic.twitter.com/iKwDJdethx — Proceso (@proceso) July 28, 2022

Pese a que insistió que como gobierno no aceptaría un acuerdo que implique entregar la independencia de México a gobiernos extranjeros, el mandatario descartó que una salida o ruptura del T-MEC sea necesaria.

“¿Y por qué no va a haber ruptura? No sólo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes”, dijo López Obrador.

Asimismo, añadió que estaba analizando enviar una carta a su homólogo Joe Biden, quien dijo es probable que no esté enterado de la actual controversia. “A lo mejor no está informado porque siempre me ha dicho y le creo que nuestra relación se va dar con igualdad y respeta nuestra soberanía”, apuntó el mandatario.

¿Qué es el T-MEC?

Tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá

El T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, este tratado fue firmado por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entró en vigor en julio de 2020.

