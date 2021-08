El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a ambientalistas el día de hoy, retractarse del amparo interpuesto contra el proyecto Agua Saludable para La Laguna, con la finalidad de que la obra se lleve a cabo, debido a que manifestó que no confía en el “podrido” Poder Judicial donde “priva una mentalidad ultra conservadora”.

El presidente López Obrador dejó a los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, y de Coahuila, Miguel Riquelme, la negociación política para superar la oposición y planteó comenzar una vasta consulta del proyecto, que pretende dotar de agua a nueve municipios de la comarca. Estableció como fecha para recibir una respuesta el domingo 3 de octubre.

“Deberíamos tener para entonces resuelto lo de los amparos, porque si no, no nos alcanza el tiempo y no voy a ser, se los digo con claridad, rehén de nadie. El presidente no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos, influyentes y combativos que sean”, acotó AMLO.

¿Hay respaldo al proyecto de agua en Durango?

AMLO plantea retirar amparo sobre el proyecto Agua Saludable para La Laguna.

Además, el presidente de México cuestionó que existen quienes públicamente manifiestan su respaldo al proyecto de agua, que cancelaría la extracción de 160 pozos de agua contaminada con arsénico, pero en paralelo “están sonsacando o cuchileando a que haya oposición y amparos”.

El mandatario también agregó que en esa fecha de octubre regresaría por el resultado de la consulta. “Y ya vengo a que me digan en qué quedamos, si vamos para adelante o no es posible llevar a cabo el proyecto”, manifestó AMLO.

La Verdad Noticias informa que, Rodrigo Meza, de Pro Defensa del Nazas, sentenció en entrevista que el amparo tiene que seguir y comunicó que el 23 de agosto un juzgado decidirá si continúa o no la obra. Destacó que el recurso se presentó debido a que el proyecto afectaría el área natural protegida del Cañón de Fernández, donde se planea la edificación de la planta potabilizadora.

“Es responsabilidad de todos llegar a un acuerdo y más que nadie el presidente debe ser ejemplo de que se deben respetar las leyes”, dijo en respuesta a la petición de Andrés Manuel López Obrador al desestimiento.

AMLO busca que pierdan vigencia los amparos

AMLO plantea retirar amparo sobre el proyecto Agua Saludable para La Laguna.

AMLO agregó: “Sí insisto, me gustaría que para el 3 de octubre ya no estuvieran vigentes o en proceso, en curso, esos amparos. Porque si están los amparos, aunque aquí se diga, ‘no hay problema, vamos para adelante’, amigos como siempre. De ninguna manera como enemigo, ni mucho menos como adversarios”.

Aunado a eso, el presidente externó que sí el Poder Judicial fuera confiable, “yo diría ‘no hay problema vamos al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones’, pero no, nos metemos en eso, nos entrampamos”.

AMLO dijo que si bien comprende que en el pasado existía desconfianza por que unos pocos acapararon el agua, “eso ya no sucede, ya no son esos tiempos, ya no es el tiempo en que el gobierno estaba secuestrando, tomado, al servicio de minorías. No soy un sirviente de potentados. Soy presidente de México, represento a todos, a ricos y a pobres”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.