AMLO planea que la Guardia Nacional cierre su sexenio con 145 mil miembros

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que para el cierre de su sexenio, la Guardia Nacional estará conformada por 145 mil miembros, gracias al incremento presupuestal de 50 mil millones de pesos mexicanos para la corporación, que se usarán durante los tres años que quedan del periodo gubernamental.

Durante su conferencia matutina, que esta vez tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, el mandatario federal insistió en la necesidad de ampliar a 500 los cuarteles de la guardia en todo el territorio nacional, a la par de fortalecer la entrega de programas sociales, con la finalidad de mejorar la seguridad en el país.

“(Hay) 45 mil elementos, pero con instalaciones y con presencia en todo el país, por eso vamos a incrementar el presupuesto para la Guardia Nacional hasta en 50 mil millones de pesos de ahora a finales del gobierno”, mencionó el presidente de México.

Y agregó: “También voy a enviar una iniciativa de reforma, porque quiero que antes de terminar el gobierno la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa”.

AMLO no quiere que la Guardia Nacional sea como la Policía Federal

El mandatario federal AMLO también declaró que no quiere que la Guardia Nacional repita la mala experiencia de la extinta Policía Federal, la cual presuntamente “se corrompió y se pudrió” porque no tenían disciplina ni profesionalismo.

Además, señaló que ni siquiera estaba marcada una frontera entre autoridades y delincuentes. López Obrador reiteró su idea de que la GN debe quedar bajo el mando del Ejército, justo como ocurre en otros territorios del mundo.

“Es el modelo que vamos a dejar establecido, para que tengamos esta institución por mucho tiempo para proteger a los mexicanos, el gran cambio que se logró fue apoyarnos en Secretaría de la Defensa y la Marina”, explicó.

AMLO niega que el país se vaya a militarizar

AMLO aclaró que el país no se va a militarizar aunque la Guardia Nacional quede a cargo del Ejército Mexicano, y aseguró que la oposición son los que están criticando esta decisión, quienes supuestamente son los mismos que estaban en contra de la creación de la Guardia.

“Pues no, porque no existe ese afán autoritario, represivo, en las Fuerzas Armadas de México, no olvidemos el origen de nuestro Ejército. Desde hace tiempo, en las escuelas militares una asignatura obligatoria es derechos humanos”, expresó el mandantario.

“Las Fuerzas Armadas tienen un comandante supremo, que es el Presidente y si éste no ordena reprimir al pueblo, nunca se van a cometer actos autoritarios que violen libertades y derechos de los ciudadanos”, aseveró el Jefe del Ejecutivo Federal, AMLO.

